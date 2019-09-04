с чего всё началось

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.

Футбол Демба Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Демба Ба призвал темнокожих футболистов уехать из серии А. Поводом для этого послужил скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Политика Путину и Моди показали бурятский ритуал защиты от злых духов При входе в павильон Бурятии лидеров двух стран встретили артисты в национальных костюмах, которые продемонстрировали традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов, пишет "Интерфакс".

Происшествия Следствие рассматривает две версии крушения Су-25 Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Единоборства Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Политика В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.

Кино Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.

Политика Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.

Политика В ЕС согласовали продление антироссийских санкций Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.

Общество Мединский назвал убожеством читающих комиксы взрослых "Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", - заявил Мединский.

Политика Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза.

Транспорт В Москве предложили установить справедливую цену на такси в аэропортах Общероссийское объединение пассажиров обратилось в департамент транспорта Москвы с предложением реализовать проект «Справедливая цена» в аэропортах, сообщают «Известия».

Футбол Александр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно «Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».

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Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

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Культура Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.

Происшествия Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.