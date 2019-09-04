с чего всё началось

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.

Политика Путин и Моди приняли совместное заявление Президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".

Происшествия Найдено место крушения СУ-25 в Ставропольском крае Военно-следственная группа, которая совершала облёт территорий, нашла место падения СУ-25, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Происшествия Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.

Экономика Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Политика Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Общество Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Политика Кремль отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Политика Расследование вмешательства в дела России: посла США зовут в Госдуму Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства во внутренние дела России пригласит на Охотный Ряд посла США Джона Хантсмана и руководство Deutsche Welle.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Футбол «Челси» представил третий комплект формы «Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.

Кино Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.

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Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Здоровье В США впервые запретили электронные сигареты Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Общество Москвичей предупредили о затяжном дожде Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".

Политика Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования» Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.

Армия и оружие Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.

Экономика Путин упрекнул главу «Аэрофлота» за резкий рост цен на авиабилеты Президент России Владимир Путин считает, что цены на авиабилеты в стране слишком сильно выросли.