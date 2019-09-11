Экономика
ВедомостиВ России вновь зафиксирована недельная дефляция
С 3 по 9 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Это вторая неделя подряд, когда служба фиксирует недельную дефляцию.
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Экономика
Москва остается лидером налоговой эффективности
Мониторинг бюджета Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Республика Коми и Ханты-Мансийский АО возглавили составленный PwC "Рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года".
Коммерсантъ 19:02
Политика
Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома
Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:09
Футбол
Бернд Лено: «В Лондоне есть только один клуб мирового значения»
«Арсенал» — клуб мирового значения, клуб, с которым ассоциируется Лондон.
Спорт-Экспресс 16:58
Гаджеты
Бестселлер Xiaomi Mi 9T получит обновление до Android 10 в октябре
Бестселлер Xiaomi Mi 9T уже в октябре получит обновление до Android 10 с оболочкой MIUI 11.
Astera 10:33
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Футбол
Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»
Спорт-Экспресс 15:23
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Политика
Генсек ООН обеспокоен планами Израиля аннексировать Иорданскую долину
Напомним, 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии «Ликуд» на досрочных парламентских выборах 17 сентября поставит перед собой цель распространить суверенитет страны на часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.
Коммерсантъ 18:39
Футбол
Стало известно название нового турнира УЕФА
Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru 19:27
Происшествия
Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка»
Минувшим летом участники группировки неоднократно приходили в парк «Горка» и общественное пространство «Яма».
Эхо Москвы 17:03
Происшествия
В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября
Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 04:32
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Происшествия
Приморские пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун
В Приморском крае береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ за незаконный промысел кальмара, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ РФ.
Интерфакс 19:50
Здоровье
Положительный опыт детства улучшает психическое здоровье во взослой жизни
«На самом деле, люди с плохим психическим здоровьем могут реже воспринимать свой детский опыт как положительный», - говорит доктор Ребекка Дудовиц, исследователь из Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
MedikForum.ru 16:58
Политика
Медведев: у России есть все для развития экономики
Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для развития экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" не телеканале "Россия 24".
Вестник Кавказа 05:44
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Наука
Бионические протезы позволят чувствовать потерянные конечности
Planet Today вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.
Газета.Ru 19:25
Хоккей
«Торпедо» обыграло ЦСКА впервые с 2016 года
Победную шайбу за три секунды до конца дополнительного времени забросил Станислав Бочаров. Это первая победа «Торпедо» над ЦСКА с 2016 года.
Sports.ru 14:25
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34