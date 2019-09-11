Экономика

ВедомостиВедомостиВ России вновь зафиксирована недельная дефляция

С 3 по 9 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Это вторая неделя подряд, когда служба фиксирует недельную дефляцию.
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Росстат вторую неделю подряд фиксирует недельную дефляцию на уровне 0,1%

ТАСС09:04

Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

ПРАЙМ09:03

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России

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Неприлично дешевый сентябрь. Почему в России снижаются цены на продукты

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В России вторую неделю подряд фиксируется дефляция

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Недельная дефляция в России сохранилась на уровне 0,1%

REGNUM09:17

Росстат снова зафиксировал дефляцию в России

News.ru09:19
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Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

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В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября

Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Положительный опыт детства улучшает психическое здоровье во взослой жизни

«На самом деле, люди с плохим психическим здоровьем могут реже воспринимать свой детский опыт как положительный», - говорит доктор Ребекка Дудовиц, исследователь из Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
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