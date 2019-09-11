Экономика

ВедомостиВедомостиВ России вновь зафиксирована недельная дефляция

С 3 по 9 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Это вторая неделя подряд, когда служба фиксирует недельную дефляцию.
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Росстат вторую неделю подряд фиксирует недельную дефляцию на уровне 0,1%

ТАСС09:04

Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

ПРАЙМ09:03

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России

RT на русском11:13

Неприлично дешевый сентябрь. Почему в России снижаются цены на продукты

РБК13:19

В России вторую неделю подряд фиксируется дефляция

Rambler News Service10:01

Недельная дефляция в России сохранилась на уровне 0,1%

REGNUM09:17

Росстат снова зафиксировал дефляцию в России

News.ru09:19
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Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.
Lenta.ru 13:31
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Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
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Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Общество

В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
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Назван самый провальный фильм в истории кино

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При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей

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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

Трамп сообщил об отставке Болтона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
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Происшествия

В центре Москвы произошел пожар в административном здании

ТАСС 13:04
Финансы

Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть

Россия при падении цен на нефть до 25 долларов за баррель в 2020 году столкнется с резким ростом инфляции и значительным ослаблением рубля.
Lenta.ru вчера в 09:56
Политика

Зеленский заявил о «мощной санкционной политике» Австрии против России

Во время встречи с послом Австрии на Украине Гернотом Пфандлером президент поблагодарил австрийскую сторону за «мощную санкционную политику» в отношении России.
RT на русском 16:38
Политика

Шойгу встретится с Нетаньяху в Сочи

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.
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Наука

Фотохромные чернила позволят перекрасить что угодно при помощи света

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Технологии

В московском метро тестируют систему распознавания лиц

Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк.
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Массимо Каррера прибыл в Москву

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Кино

Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
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Энергетика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
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Гаджеты

Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro

Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
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Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
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Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
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Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
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Авто

Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей

Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
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При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
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МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
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Турчак прокомментировал результаты на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты выборов 8 сентября.
Мой Брянск 08 сентября в 23:33
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