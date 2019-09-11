Экономика
ВедомостиВ России вновь зафиксирована недельная дефляция
С 3 по 9 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Это вторая неделя подряд, когда служба фиксирует недельную дефляцию.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:38, Вашингтон
Политика
Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.
Lenta.ru 13:31
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Происшествия
При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей
В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.
РБК 10:44
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Трамп сообщил об отставке Болтона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Инфорос вчера в 12:24
Финансы
Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть
Россия при падении цен на нефть до 25 долларов за баррель в 2020 году столкнется с резким ростом инфляции и значительным ослаблением рубля.
Lenta.ru вчера в 09:56
Политика
Зеленский заявил о «мощной санкционной политике» Австрии против России
Во время встречи с послом Австрии на Украине Гернотом Пфандлером президент поблагодарил австрийскую сторону за «мощную санкционную политику» в отношении России.
RT на русском 16:38
Политика
Шойгу встретится с Нетаньяху в Сочи
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.
Политика Сегодня 08:59
Технологии
В московском метро тестируют систему распознавания лиц
Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк.
РИА Новости 10:25
Футбол
Массимо Каррера прибыл в Москву
Нева Спорт 16:45
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ 13:25
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Авто
Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей
Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Здоровье
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Политика
Турчак прокомментировал результаты на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты выборов 8 сентября.
Мой Брянск 08 сентября в 23:33