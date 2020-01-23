Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.

Политика Путин предложил провести саммит стран-основателей ООН Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.

Общество Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.

Общество В Китае изолировали два города из-за коронавируса Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Общество Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна сообщила, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее супруга.

Политика Топилин возглавил правление Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.

Политика Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Политика В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.