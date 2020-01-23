Политика

Shraibikus NewsShraibikus NewsВ России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
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В России будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам

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Финмаркет03:08

Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС02:57

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

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