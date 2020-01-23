Политика
Shraibikus NewsВ России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
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Политика
Путин предложил провести саммит стран-основателей ООН
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.
Общество
Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса
Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Космос
Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет
Происшествия
Гаишник объяснился за остановку машины спешащего в церковь замглавы полиции
Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Общество
В Китае изолировали два города из-за коронавируса
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Финансы
ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость
ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков.
Политика
Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции
В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна сообщила, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее супруга.
Футбол
Тиль высказал мнение о главном тренере «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак
Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Звездные пары, которые расстались, но нам очень жаль
Вспоминаем и другие звездные пары, которые расстались, но мир всё равно мечтает видеть их вместе.
Политика
Зеленский сообщил о переговорах с Москвой по обмену задержанными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона ведет переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
ЖКХ
Почти 300 тыс. человек остаются без воды в Нижнем Новгороде
Из-за аварии на коммунальном коллекторе, которую планировалось ликвидировать в течение 12 часов, Автозаводский район Нижнего Новгорода остается без водоснабжения с 18:30 мск 22 января.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Общество
Запретный город в Пекине решено закрыть из-за коронавируса
В Китае с 25 января закроют главный музейный комплекс Китая – Запретный город (Гугун) в Пекине, это связано с распространением коронавируса 2019-nCoV, сообщила администрация музея.