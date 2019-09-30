Гаджеты
ВедомостиВ России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone
На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании. В такие же сроки Apple готова поставить iPhone 11 фиолетового цвета.
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с чего всё началось
Самые дорогие модели в России сразу стали самыми дефицитными Компания Apple полностью распродала в России iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, доставка этих устройств из официального интернет-магазина корпорации займет от двух до четырех недель. iPhone нового поколения с наибольшим объемом памяти оказался в дефиците и у некоторых реселлеров.Коммерсантъ02:13
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