Самые дорогие модели в России сразу стали самыми дефицитными Компания Apple полностью распродала в России iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, доставка этих устройств из официального интернет-магазина корпорации займет от двух до четырех недель. iPhone нового поколения с наибольшим объемом памяти оказался в дефиците и у некоторых реселлеров.

с чего всё началось

На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании. В такие же сроки Apple готова поставить iPhone 11 фиолетового цвета.

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