Новым изобретением мошенников стала схема под видом заработка на майнинге криптовалют через браузер, в ходе которой они вымогают деньги за «верификацию аккаунта» для вывода денег.

с чего всё началось

В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

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