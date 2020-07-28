В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
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В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.В источнике
С чего всё началось
Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте
Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии»,— число таких ресурсов в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.
Коммерсантъ17:57
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