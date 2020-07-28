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Российская газета
Российская газета

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии»,— число таких ресурсов в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.
Коммерсантъ17:57
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете

Газета.Ru03:49
Телеканал 360°

Мошенники начали активно использовать интерес россиян к криптовалютам

Телеканал 360°22:28
Комсомольская правда

В России появился новый способ мошенничества с криптовалютой

Комсомольская правда03:10
РБК

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

РБК01:58
РИА Новости

Раскрыт новый способ мошенничества в интернете

РИА Новости03:29
URA.Ru

В России зафиксирован бум онлайн-мошенничества. Жертв ловят на желании заработать

URA.Ru18:59
Коммерсантъ

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте

Коммерсантъ17:57

Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты21:53
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новостивчера в 04:52
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Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском07:44
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Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.
РИА Новости06:11