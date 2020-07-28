Общество
РБКВ России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой от клиентов просят деньги.
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с чего всё началось
В систему встроен счетчик «заработанных» денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 тыс. руб.Коммерсантъвчера в 17:57
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Мошенники в Интернете разбушевались: на чем попадаются россияне и теряют деньги
Krasnoyarskmedia.ruвчера в 23:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Общество
Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире
Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу в мире, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:45
Единоборства
Глава UFC согласился организовать бой между Хабибом и Сен-Пьером
Можно было бы организовать этот бой, но он закончил с выступлениями. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера.
Газета.Ru 01:24
Технологии
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Религия
28 июля в России отмечается день Крещения Руси
ГТРК Калуга 02:15
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
Происшествия
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:52
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ вчера в 14:59
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня
Обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 01:48
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
За сутки 96 человек заразились коронавирусом в Саратовской области
Как сообщает оперштаб, 27 июля общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9111 человек.
АиФ Саратов 01:58
Происшествия
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2
Российская газета 02:29
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Культура
Вечеринка в храме Гарни? В Минобрнауки пояснили, что на самом деле происходило
Sputnik Армения 02:42
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
РИА Новости 26 июля в 13:46
Игры
Глава Xbox Game Stuidos: Fable будет «очень качественным релизом» с новыми и старыми элементами
Бути упомянул, что внимание Playground Games к деталям и страсть к франшизе Fable произвели на него впечатление — всё, что он видел на сегодня, указывает на «очень качественный релиз».
3DNews 02:21
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Футбол
«Ювентус» достиг договорённости с Миликом
Как утверждает источник, туринский клуб достиг предварительной договорённости с польским форвардом.
Soccer.ru вчера в 23:44
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
ИА Красная Весна 02:24