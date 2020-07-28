Общество

РБКРБКВ России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой от клиентов просят деньги.
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с чего всё началось

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте

В систему встроен счетчик «заработанных» денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 тыс. руб.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

Криптомошенники начали ловить россиян на желании заработать

Ридус02:22

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

РБК01:58

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте

Коммерсантъвчера в 17:57

Мошенники начали активно использовать интерес россиян к криптовалютам

Телеканал 360°вчера в 22:28

В России зафиксирован бум онлайн-мошенничества. Жертв ловят на желании заработать

URA.Ruвчера в 18:59

Мошенники в Интернете разбушевались: на чем попадаются россияне и теряют деньги

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 23:00
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
1,1K
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
1,6K
Общество

Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу в мире, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:45
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Единоборства

Глава UFC согласился организовать бой между Хабибом и Сен-Пьером

Можно было бы организовать этот бой, но он закончил с выступлениями. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера.
Газета.Ru 01:24
Технологии

Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Религия

28 июля в России отмечается день Крещения Руси

ГТРК Калуга 02:15
3
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
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Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
1,6K
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
292
Общество

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
10
Происшествия

В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:52
815
Происшествия

Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован

Коммерсантъ вчера в 14:59
74
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,3K
Происшествия

В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня

Обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 01:48
1
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Общество

За сутки 96 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Как сообщает оперштаб, 27 июля общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9111 человек.
АиФ Саратов 01:58
1,4K
Происшествия

Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Российская газета 02:29
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
1
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
10
Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
3
Культура

Вечеринка в храме Гарни? В Минобрнауки пояснили, что на самом деле происходило

Sputnik Армения 02:42
Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Авто

Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

РИА Новости 26 июля в 13:46
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Игры

Глава Xbox Game Stuidos: Fable будет «очень качественным релизом» с новыми и старыми элементами

Бути упомянул, что внимание Playground Games к деталям и страсть к франшизе Fable произвели на него впечатление — всё, что он видел на сегодня, указывает на «очень качественный релиз».
3DNews 02:21
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
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Футбол

«Ювентус» достиг договорённости с Миликом

Как утверждает источник, туринский клуб достиг предварительной договорённости с польским форвардом.
Soccer.ru вчера в 23:44
Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
Путешествия

На Кубани за лето планируют принять 7 млн туристов

Кубань 24 02:01
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