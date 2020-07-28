В систему встроен счетчик «заработанных» денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 тыс. руб.

с чего всё началось

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