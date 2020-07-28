Новым изобретением мошенников стала схема под видом заработка на майнинге криптовалют через браузер, в ходе которой они вымогают деньги за «верификацию аккаунта» для вывода денег.

с чего всё началось

Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой от клиентов просят деньги.

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