Экономика
ИзвестияВ России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.
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Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
Политика
ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений
ФСБ России подтвердила задержание советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 04:49
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 05 июля в 02:52
Футбол
Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Ростовом»
Футбольный клуб "Уфа" прошел тестирование на коронавирус перед матчем чемпионата России против "Ростова", все результаты отрицательные.
РИА Новости 04:10
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Политика
Племянник Путина возглавил политическую партию для борьбы с коррупцией
Напомним, 20 марта, сообщалось, что Роман Путин намерен создать партию на основе движения «Люди дела».
ИА Новороссия 03:35
Автоспорт
Валуев объяснил отказ российского гонщика Квята преклонить колено
Известия 05 июля в 15:54
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Политика
Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией
Список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, будет пересмотрен в середине июля, рано говорить, кто туда попадет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии границ для РФ.
РИА Новости 04:59
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Россия не выдвигала Украине ультиматумов в ходе встречи представителей лидеров "нормандской четверки" в Берлине по вопросу Донбасса, заявил вице-премьер страны Андрей Резников.
Деловое.ТВ 02:46
Гаджеты
Ноутбуки Apple могут подешеветь с переходом на собственные процессоры
Apple для MacBook стартует в первой половине следующего года, а готовые решения на принципиально новой платформе появятся во второй половине.
iXBT.com 03:50
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Футбол
Талалаев считает, что «Крыльям» по силам остаться в РПЛ
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев считает, что самарский клуб может сохранить место в Тинькофф Российской премьер-лиге.
Матч ТВ 03:02
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
Шоу-бизнес
Муж Глюкозы сообщил об отчислении дочери из школы за неординарность
Сообщили об отчислении девочки всего лишь за неделю до начала учебного года, но уже через месяц дочь артистов оказалась в творческой школе Сергея Казарновского, где ей пришлось заново искать друзей и "точку опоры".
VSE42.RU 03:09
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Политика
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о русском и английском языках свидетельством "откровенно антидемократической и дискриминационной политики" в отношении русскоязычных граждан.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Общество
Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по доходам населения
Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге субъектов РФ по материальному благополучию населения, подготовленном РИА «Новости».
Время Н вчера в 10:15
Здоровье
В Ульяновской области от коронавируса скончались 49 человек
От COVID-19 в Ульяновской области официально зарегистрирована еще одна смерть, таким образом количество летальных исходов от этой новой инфекции увеличилось до 49.
Медиа 73 04:22
Экономика
Накопительные пенсии саратовцев повысятся на 9,1%
Сегодня в Саратове накопительную пенсию получает 786 человек, срочную пенсионную выплату участникам программы софинансирования пенсии получают 443 саратовца.
Saratovnews 04:57