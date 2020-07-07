В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.

В России возобновила работу почти половина предприятий

Политика Патрушев: Россия никогда не сотрудничала с запрещенным в РФ «Талибаном» Россия никогда не сотрудничала с «Талибаном» (запрещено в РФ), у истоков этого движения стояли именно США.

Авто Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире До презентации Dodge Durango SRT Hellcat самым мощным серийным кроссовером считался Jeep Grand Cherokee с мотором Hemi V8. 110

Экономика Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо. 330

Гаджеты Xiaomi представила свою первую умную дверь Компания Xiaomi представила свою первую умную дверь, которая получила название Xiaobai Wisdom Gate H1.

Здоровье Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent. 80

Общество В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.

Политика В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников. 66

Происшествия В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.