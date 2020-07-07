Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России возобновила работу почти половина предприятий

В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.
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«Отсутствие господдержки и убытки»: бизнесмены рассказали о последствиях пандемии

Ньюс-НН02:41

Почти половина предприятий восстановила свою работу в России

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20% малых и средних предприятий России не пережили ограничительных мер

ИА Красная Весна02:28

В России возобновила работу почти половина компаний

АБН02:20

В России возобновила работу почти половина предприятий

Известия01:30

Опрос: в России возобновили работу почти половина предприятий

ТАСС01:15
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Политика

Патрушев: Россия никогда не сотрудничала с запрещенным в РФ «Талибаном»

Россия никогда не сотрудничала с «Талибаном» (запрещено в РФ), у истоков этого движения стояли именно США.
Эхо Москвы 03:02
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Общество

В Самарской области могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

Напомним, в Самарской области был снят режим самоизоляции.
СОВА 01:42
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

До презентации Dodge Durango SRT Hellcat самым мощным серийным кроссовером считался Jeep Grand Cherokee с мотором Hemi V8.
Tvoe-avto.com 04 июля в 14:57
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Шоу-бизнес

Учительница раскритиковала Собчак за речевые ошибки

News.ru вчера в 14:39
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 05 июля в 04:30
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Армия и оружие

В Польше рассказали об уникальном российском оружии, способном уничтожать даже спутники

Польское издание Interia опубликовало материал о новом российском оружии ПВО С-500 «Прометей».
Южный Федеральный вчера в 21:27
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Здоровье

Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья 05 июля в 08:26
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
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Общество

Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области

В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Гаджеты

Xiaomi представила свою первую умную дверь

Компания Xiaomi представила свою первую умную дверь, которая получила название Xiaobai Wisdom Gate H1.
iXBT.com 02:25
Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Армия и оружие

Пушков прокомментировал слова главкома ВМС Украины о войне с РФ

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главкома ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о предполагаемой конфронтации с Россией.
Аргументы и Факты 00:07
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Футбол

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»

CT news вчера в 17:05
Общество

Двое фигурантов дела Серебренникова обжаловали приговор

Аргументы и Факты вчера в 10:03
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Шоу-бизнес

Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН вчера в 03:53
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов провели время на природе

Пара провела время возле реки на природе.
Актуальные Новости вчера в 22:01
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Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
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Здоровье

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
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Культура

Михайлов отрецензировал памятник Советскому солдату под Ржевом

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом 30.06.
КузПресс вчера в 21:00
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
CT news вчера в 10:58
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Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявили у 106 человек

Сто шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
РИА Новости вчера в 00:08
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