Общество
ИзвестияВ России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.
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В России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса
Общественное телевидение России06:58
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Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Наука
Подтверждено, что некоторые животные могут предсказывать землетрясения
ToDay News Ufa 04 июля в 09:47
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
Общество
Минздрав: более 14 тысяч российских медиков заразились коронавирусом на работе
В России более 14 тысяч медиков заразились коронавирусом во время работы. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос «Новой газеты».
Дождь 07:20
Политика
Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
ФедералПресс 06:39
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Общество
«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных
Елизавета Иванова рассказала в своем Instagram, что 4 июля они с мужем вернулись в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота» из Шанхая.
МР7.ру вчера в 10:51
Футбол
Юрий Семин: «Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался в адрес гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
Sports.ru 06:40
Политика
Пандемия COVID-19 сильно понизила ценность паспортов США и России
Пандемия COVID-19 привела к существенному падению ценности паспортов России, Украины и США, отмечает консалтинговая компания Henley & Partners, представившая сегодня, 7 июля, очередной индекс паспортов мира.
Коммерсантъ 04:02
Футбол
Голкипер сборной Ирана отреагировал на инцидент с Дзюбой и Азмуном
Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать.
CT news 08:13
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:46
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Общество
Лукашенко заявил, что в Минске справились с пандемией коронавируса
По заявлению белорусского лидера Александра Лукашенко, дисциплина и управляемость в здравоохранении помогли преодолеть проблемы с коронавирусом в Минске, передает БЕЛТА.
Инфорос 08:05
Здоровье
На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом
Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.
РИА Новости 07:29
Авто
Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап
Создатели родстера "Крым" планируют выпустить пикап с футуристичным дизайном, выполненным в духе Tesla Cybertruck.
Новые автомобили 08:03
Происшествия
Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Общество
ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности.
ТАСС 06:52
Происшествия
ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
Mockva.ru 07:12
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Армия и оружие
ВМС США «потеряли» стелс-ракету
Авторы материалов обращают внимание, что корабль Gabrielle Giffords, находясь в Южно-Китайском море, призванном демонстрировать КНР военные возможности Соединенных Штатов и ситуация с «потерянной» ракетой дискредитирует ВМС США.
Военное дело вчера в 07:10
Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
Происшествия
В Вольске утонула 13-летняя девочка, еще одну успели спасти
Одну из пострадавших, 12-летнюю школьницу, удалось вытащить из воды живой.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:00