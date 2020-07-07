Общество
ИзвестияВ России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.
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В России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса
Общественное телевидение России06:58
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Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Кино
Шарлиз Терон получила чувствительный удар по самолюбию
Как призналась Шарлиз в своем интервью, она получила весьма чувствительный удар по самолюбию, когда узнала, что в новом фильме ее решили заменить более молодой актрисой.
7Дней.ру 07:30
Общество
Адвокат рассказал об обысках у журналистки Бекбулатовой
Правоохранители пришли утром 7 мая с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой.
News.ru 07:38
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
Политика
Госдума приняла закон о присяге для росгвардейцев
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке её принесения.
RT на русском 07:43
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище
Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
RT на русском 06:20
Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба
Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
Происшествия
Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
Известия вчера в 11:40
Биатлон
Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными
Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России вчера в 05:41
Политика
Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.
Lenta.ru 06:16
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Футбол
Азмуну грозит смертная казнь за имитацию полового акта с Дзюбой
Азмун является подданным Ирана – страны, где предусмотрена смертная казнь за любые проявления нетрадиционной сексуальной ориентации.
ProstoProSport 06:00
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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Шоу-бизнес
Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома
В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
ЦБ одобрил повышение тарифов ОСАГО на 10%
Расширение тарифного коридора, как отметил зампред ЦБ, должно произойти одновременно со вступлением в силу 24 августа поправок в закон об ОСАГО, которые позволят страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.
SpeedMe вчера в 07:58
Здоровье
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы вчера в 08:33
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 05 июля в 08:13
Общество
В Москве во вторник ожидаются смерч и град
Газета.Ru 06:40
Финансы
Официальный курс евро достиг 81,47 рубля
Официальный курс евро вырос на 90,95 копейки и достиг 81,4676 рубля. Соответствующие данные опубликовал Центробанк России.
Газета.Ru 07:06