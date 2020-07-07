Общество

ИзвестияИзвестияВ России возобновила работу почти половина предприятий

В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.
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