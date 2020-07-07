Общество
ИзвестияВ России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.
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В России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса
Общественное телевидение России06:58
Сергей Катырин: более трети предпринимателей нуждаются в помощи от государства для восстановления
Видеоканал "ТПП-Информ"04:47
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Корабль с российскими танками заметили на пути в Сирию
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Lenta.ru 08:36
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
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Газета.Ru 09:53
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Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Путешествия
Курорты Болгарии просят власти ускорить прибытие туристов из России
Москва, 7 июля 2020, 15:38 — REGNUM В Болгарии курортные города ждут пересмотра властями ЕС списка граждан их стран, въезд которых приостановлен с 1 июля, в частности, России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:38
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
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Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
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РИА Новости 05:03
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Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
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Еще в 2017 году стало известно о том, что Александр Беляев болен онкологией.
Paparazzi.ru 03:41
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Происшествия
Бастрыкин: СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде
Для поддержания жизнеобеспечения ребенка требовались определенные ресурсы и, согласно материалам уголовного дела, Елена Белая ресурсы эти на ребенка тратить не желала, предположив, что он все равно умрет позже, что ухудшило бы статистику регионального перинатального центра, куда они должны были направить ребенка для дальнейшего лечения.
Российская газета 06:30
Энергетика
Доходы России от продажи нефти рухнули
В мае доходы России от продажи нефти рухнули в 2,7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,604 миллиардов долларов.
Lenta.ru 09:50