48% бизнесменов рассказали, что их компании вернулись к работе после частичного снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом стало известно из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны».

Почти половина предприятий в России вернулась к работе после пандемии

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