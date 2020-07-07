Общество
Эксперт Северо-ЗападПочти половина предприятий в России вернулась к работе после пандемии
48% бизнесменов рассказали, что их компании вернулись к работе после частичного снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом стало известно из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны».
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В России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса
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