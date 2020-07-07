Общество

ИзвестияИзвестияВ России возобновила работу почти половина предприятий

В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В России возобновили работу меньше половины компаний

Реальное время04:32

Почти половина предприятий восстановила свою работу в России

Московский Комсомолец02:28

Восстановление сферы торговли в Чили после пандемии займет около года

ПРАЙМвчера в 16:08

В России возобновила работу почти половина предприятий

Известия01:30

Опрос: в России возобновили работу почти половина предприятий

ТАСС01:15

В России возобновила работу почти половина компаний

АБН02:20

Треть предпринимателей в РФ надеется вернуться к докризисным показателям

REGNUMвчера в 05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
520
Происшествия

Супругов обвиняют в разглашении данных о госте торжества

Деталей инкриминируемого госпоже Зиминой и господину Антонцу преступления ФСБ традиционно не раскрывает, поясняя лишь, что речь идет о разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 12:46
Экономика

Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей

Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
1
Футбол

Жиго заявил, что ему сложно дать оценку нынешнему сезону «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о выступлении команды в текущем сезоне.
RT на русском 03:54
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
1
Политика

Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ для граждан РФ

Москва, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны.
REGNUM 06:10
86
Общество

Атомный ледокол «Россия» появится в Арктике в 2027 году

Для судна под названием «Россия» уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет лишь в 2027 году.
Русская Планета 00:52
326
Путешествия

Россияне предпочли поехать в отпуск по двум направлениям

В этом году из-за распространения коронавируса россияне предпочли два направления внутреннего туризма.
Общественная служба новостей 04:36
5
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04:15
39
Политика

В Крыму задержали семь исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир*"

Семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, сообщает ФСБ России во вторник.
РИА Новости 06:05
Футбол

Президент «Барселоны» Бартомеу: Месси продлит контракт с клубом

РИА Новости 05:47
Спорт

Футболист НФЛ Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта

Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс подписал новый десятилетний контракт с клубом.
РБК 02:53
Происшествия

Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 05:12
8
Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
2,4K
Политика

ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:11
172
Общество

Лукашенко заявил, что в Минске справились с пандемией коронавируса

Минск, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Минск справился с пандемией новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:02
7
Политика

Песков: Москва ответит на санкции Лондона

Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам.
REGNUM 06:02
55
Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
4
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
312
Происшествия

Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
24
Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
120
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,3K
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
5
Общество

Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
1K
Общество

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Политика

Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ

Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
31
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
253
Общество

В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом

Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 05 июля в 03:21
90
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
58
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное