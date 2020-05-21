с чего всё началось

Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию России. Соответствующий документ опубликован на сайте центризбиркома.

ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

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