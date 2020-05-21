с чего всё началось

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию. Средства, выделенные ранее на эти цели, разморожены, сообщает «Интерфакс». Весь процесс подготовки займет от 20 до 30 дней.

В России возобновили подготовку голосования по конституции

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