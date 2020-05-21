Политика

BFM.ruBFM.ruВ России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию. Средства, выделенные ранее на эти цели, разморожены, сообщает «Интерфакс». Весь процесс подготовки займет от 20 до 30 дней.
Читать в источнике
Комментировать151
с чего всё началось
На сайте Центральной избирательной комиссии РФ опубликовано
 постановление, из которого следует, что ранее принятые решения по приостановке финансирования подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию отменяются.
Российская газета12:49

Подробнее о событии

ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам

РИА Новости15:02

В России снова начали готовиться к голосованию по Конституции

Национальная служба новостей04:35

ЦИК объяснил разморозку средств на голосование по Конституции РФ

Интерфакс15:49

ЦИК возобновила подготовку к всероссийскому голосованию по Конституции

РБК14:47

Постановление ЦИК позволит избежать форс-мажора при подготовке голосования по конституции

ТАСС15:32

ЦИК: подготовка к голосованию по Конституции не прекращалась

Коммерсантъ15:54

В России возобновили подготовку к голосованию по Конституции РФ

URA.Ru04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

WomanHit.ru 08:55
4
Футбол

«Интер» может купить Агуэро на замену Лаутаро

«Интер» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Бомбардир.ру 02:54
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 19 мая в 10:43
897
Политика

США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
3
Общество

Без экзаменов: российские школьники получат аттестаты до 15 июня

Российские выпускники получат аттестаты до 15 июня. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.
Gazeta.SPb 08:52
7
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
745
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
209
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
1K
Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
96
Происшествия

Главврач Сергачской ЦРБ занижала статистику по коронавирусу

В четверг, 21 мая в Нижегородской области стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Сергачской ЦРБ Татьяны Кулуевой.
Kursk.com 12:35
39
Экономика

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится более, чем в полтора раза — с $419 до $268 млрд.
Ведомости 16:16
Общество

Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня

Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня.
Piter.tv 15:06
12
Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
344
Политика

Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Москва, 21 мая 2020, 12:20 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
REGNUM 05:20
1,3K
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
3,2K
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
175
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
1K
Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
135
Здоровье

Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам

Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
110
Общество

ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
184
Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
66
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
338
Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине

Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
Шоу-бизнес

Новое шоу Ксении Собчак на YouTube назвали провалом

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак запустила на платформе YouTube новое шоу.
ИнфоСМИ вчера в 09:14
11
Армия и оружие

Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии

В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
67
Общество

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
318
Общество

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
818
Путешествия

Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня

Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей 14:25
37
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
145
Космос

Получены самые убедительные свидетельства рождения новой планеты

Вести.Ru 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное