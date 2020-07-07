В России 48% компаний малого и среднего бизнеса России возобновили работу после эпидемии коронавируса, передает ОТР сообщение агентства ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой.

В России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса

Политика Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе. 6

Кино Режиссер «Холопа» Клим Шипенко допустил выход продолжения фильма Во время беседы с Софико Шеварднадзе на передаче «Просто о сложном» режиссер фильма Клим Шипенко допустил выход второй части комедии. 1

Биатлон Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич объяснил наличие царапин на пробирках спортсменок.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,6K

Происшествия Вор в законе Гочо за 20 лет украл миллион рублей из Пенсионного фонда России Вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо, обвинен в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей.

Происшествия Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу». 849

Экономика Фондовый рынок США снижается в начале торгов Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом, в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн.

Здоровье О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 915

Культура Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань. 35