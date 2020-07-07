Общество
Общественное телевидение РоссииВ России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса
В России 48% компаний малого и среднего бизнеса России возобновили работу после эпидемии коронавируса, передает ОТР сообщение агентства ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой.
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В России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса
Общественное телевидение России06:58
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Коммерсантъ 09:29
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Фондовый рынок США снижается в начале торгов
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Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
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Газета.Ru вчера в 02:42
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Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
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Газета.Ru 11:46
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В Черное море вошла группа кораблей НАТО
В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
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Российская газета вчера в 14:33
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Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
Lenta.ru 11:49
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Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
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