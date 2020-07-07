Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса

В России 48% компаний малого и среднего бизнеса России возобновили работу после эпидемии коронавируса, передает ОТР сообщение агентства ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой.
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В России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса

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В России возобновили работу меньше половины компаний

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Общество

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Происшествия

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В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Общество

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Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене.
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Политика

Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.
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Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
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Газета.Ru 11:51
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Собчак показала романтичное фото с Богомоловым

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В Санкт-Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге начались съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала "Тайны следствия".
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Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
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Биатлон

Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич объяснил наличие царапин на пробирках спортсменок.
Lenta.ru 10:50
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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Происшествия

Вор в законе Гочо за 20 лет украл миллион рублей из Пенсионного фонда России

Вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо, обвинен в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей.
Lenta.ru 12:00
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Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
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Экономика

Фондовый рынок США снижается в начале торгов

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом, в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн.
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Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", - сказал глава ВОЗ.
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Армия и оружие

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Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Экономика

В Петербурге запускают два новых производства почти за 1 млрд рублей

Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 15:20 — REGNUM Два новых производства запускают в петербургской особой экономической зоне с объемом инвестиций около 900 млн рублей.
REGNUM 08:20
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Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Армия и оружие

В Черное море вошла группа кораблей НАТО

В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
Вести.Ru 11:42
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Армия и оружие

В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

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Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
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Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
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Общество

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

РБК 11:58
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О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей

Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.
Уральский рабочий 09:32
Общество

На акции в поддержку Сафронова в центре Москвы задержали 14 человек

ТАСС 08:12
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

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Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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