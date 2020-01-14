Энергетика

ВедомостиВедомостиВ России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
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В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы

Коммерсантъвчера в 09:04

За новогодние праздники в России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 12:52

Цены на бензин стартовали ростом в новом году

News.ruвчера в 11:31

Средний ценник бензина в Туле выше среднего по стране

Московский Комсомолец02:54

В России подорожал бензин

Lenta.ruвчера в 08:13

Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

ТАССвчера в 08:10

Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

Финмаркетвчера в 08:00
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Происшествия

В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»

Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Политика

В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума

В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
Lenta.ru 06:58
Общество

Кудрин посчитал бессмысленной отмену НДФЛ для бедных

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин усомнился в эффективности отмены налога на доходы (НДФЛ) для россиян, получающих низкие зарплаты.
URA.Ru вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Общество

Учителям повысят доплаты за классное руководство

Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Гарант 05:50
Политика

Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет»

Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет».
ФАН 07:29
Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.
Российская газета 06:56
Политика

Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе

Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Экономика сегодня 04:15
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Кино

Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»

ИА InterMedia 13 января в 14:52
Происшествия

В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Культура

В Париже пройдёт выставка картин Бритни Спирс

News.ru вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Политика

Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике

Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
REGNUM 07:19
Теннис

Участники Australian Open собрали пострадавшим от пожаров $3 млн

Теннисисты-участники предстоящего Открытого чемпионата Австралии провели благотворительный матч, по итогам которого собрали более 3,3 миллиона долларов США в помощь пострадавшим от лесных пожаров в стране, сообщается на сайте турнира.
Р-Спорт 07:37
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

REGNUM 01:36
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru вчера в 07:53
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Квинси стал рэпером

ODDS.ru 02:29
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

В МИД назвали недостаточными действия Киева по Минским соглашениям

Шаги Украины по выполнению Минских соглашений пока недостаточны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Российская газета 03:37
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости вчера в 00:05
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости 05:18
Армия и оружие

Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.
ТАСС вчера в 22:32
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Известия 13 января в 23:16
Экономика

Орешкин: предложения Путина снизят бедность на 10% к концу 2020 года

В Послании президент отметил, что низкие доходы населения представляют угрозу для демографического будущего России.
Экономика сегодня 06:13
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