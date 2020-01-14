С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

Происшествия В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения» Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.

Общество Кудрин посчитал бессмысленной отмену НДФЛ для бедных Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин усомнился в эффективности отмены налога на доходы (НДФЛ) для россиян, получающих низкие зарплаты.

Общество Учителям повысят доплаты за классное руководство Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.

Экономика Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.

Происшествия В «Москве-Сити» захватили заложника Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Политика Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.

Теннис Участники Australian Open собрали пострадавшим от пожаров $3 млн Теннисисты-участники предстоящего Открытого чемпионата Австралии провели благотворительный матч, по итогам которого собрали более 3,3 миллиона долларов США в помощь пострадавшим от лесных пожаров в стране, сообщается на сайте турнира.

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Армия и оружие Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.