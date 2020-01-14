Энергетика

Новая газетаНовая газетаВ России возобновился рост цен на бензин

В России за новогодние праздники выросли цены на топливо: в целом бензин подорожал на 0,1%, а дизель — на 0,2%. Такие данные приводит Росстат. Аналогичный рост цен на бензин был зафиксирован полгода назад, в период 23 по 29 июля 2019 года.
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