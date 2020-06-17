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РИА НовостиРИА НовостиВ России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса

Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
Если говорить про бессимптомных носителей, то да мы видим, 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление.
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