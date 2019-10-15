Общество
RuNews24.ruВ России возросла преступность против половой неприкосновенности детей
По словам Гайдова, в 2018 году было зарегистрировано более 14 тысяч подобных преступлений. Пострадавшими стали более 11 тысяч несовершеннолетних. Гайдов подчеркнул, что каждое шестое преступление против половой неприкосновенности детей совершается в семье, а каждое 12 – родителями.
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МВД констатирует, что в России за пять лет резко возросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.ТАСС10:56
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