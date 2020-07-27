В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
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В прошлом году уровень заболеваемости составил 279,7 новых случаев на сотню тысяч жителей России, продемонстрировав рост с 2010-го года на 22,5 процента. Лидерами по заболеваемости являются Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Кировская и Оренбургская области.В источнике
С чего всё началось
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые имеются в распоряжении RT. Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян.
RT на русском23:00
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