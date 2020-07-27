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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В прошлом году уровень заболеваемости составил 279,7 новых случаев на сотню тысяч жителей России, продемонстрировав рост с 2010-го года на 22,5 процента. Лидерами по заболеваемости являются Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Кировская и Оренбургская области.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые имеются в распоряжении RT. Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
ТАСС

Выявляемость диабета в России выросла почти на 27%

ТАСС05:02
РИА Новости

Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России

РИА Новости02:23
Lenta.ru

Объяснен рост числа больных диабетом в России

Lenta.ru23:55
Известия

В Минздраве заявили о росте заболеваемости диабетом в России

Известия00:47
РЕН ТВ

В России увеличилась выявляемость случаев сахарного диабета

РЕН ТВ00:10
Газета.Ru

В России стали чаще выявлять сахарный диабет

Газета.Ru01:20
RT на русском

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

RT на русском23:00
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В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7

Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости06:23
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс25 июля в 06:51
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Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru04:44
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