В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые имеются в распоряжении RT. Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян.

с чего всё началось

Уровень заболеваемости (число выявленных случаев на 100 тыс. населения) увеличилось на 22,5% - 279,7. Лидерами по уровню заболеваемости в 2019 г. стали Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. населения), а также Ленинградская (435,4), Ростовская (428,3), Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области.

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