Здоровье
IzhlifeЧисло выявленных случаев диабета выросло в России
Уровень заболеваемости (число выявленных случаев на 100 тыс. населения) увеличилось на 22,5% - 279,7. Лидерами по уровню заболеваемости в 2019 г. стали Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. населения), а также Ленинградская (435,4), Ростовская (428,3), Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области.
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В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые имеются в распоряжении RT. Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян.RT на русскомвчера в 23:00
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Общество
В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5635, до 818 120, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию
Улан-Удэ, 27 июля 2020, 07:08 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии Ан-2 ищут добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции.
REGNUM 00:08
Армия и оружие
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском вчера в 05:22
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Происшествия
Закончено дело в отношении бывшего вице-премьера Дагестана, обвиняемого в заказном убийстве
По версии следствия, исполнителями убийства журналиста Хаджимурада Камалова выступили Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, а заказчиком — бывший депутат народного собрания и вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.
Коммерсантъ вчера в 13:08
Общество
Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:13
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews вчера в 06:12
Происшествия
В Оренбуржье вынесен приговор в отношении группы экс-полицейских
Оренбург, 27 июля 2020, 10:30 — REGNUM В Оренбургской области четверо полицейских признаны судом виновными в крупном вымогательстве с применением насилия и нарушении неприкосновенности жилища с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
REGNUM 03:30
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru вчера в 22:41
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 71,54 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 71,54 рубля, курс евро прибавил 0,3%, до 83,78 рубля.
ТАСС 03:21
Общество
В Крыму выявили 12 новых случаев коронавируса за сутки
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:04
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
Стало известно о новых эпизодах в деле Фургала
В деле арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды, связанные с покушениями и организацией убийств предпринимателей в регионе.
Lenta.ru 03:12
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Авто
Обновленный Renault Kaptur получил более «шустрый» турбомотор
Недавно французский бренд Renault представил обновленный паркетник Kaptur и одному из автолюбителей удалось взять машину на тест.
Car.ru 01:53
Футбол
«Краснодар» поспорит с «Миланом» за аргентинского нападающего
Mundo сообщает, что "Краснодар" проявляет заинтересованность в форварде аргентинского "Тальереса" Науэле Бустосе.
Sport.ru 01:59
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 вчера в 09:36
Общество
Число больных коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч
На 27 июля общее количество инфицированных COVID-19 в Саратовской области возросло до 9 015 человек.
Kursk.com 02:06
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera 24 июля в 13:14
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 25 июля в 04:15
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ вчера в 18:23
Общество
Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам
Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.
РИА Томск 02:08
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16