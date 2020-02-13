Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на работников двух фирм, которые привели данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
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На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс03:30

В России впервые за 24 года сменился лидер пивного рынка

АБН04:15

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

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В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

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AB InBev Efes стал лидером пивного рынка России

Profibeer.ru02:27

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБКвчера в 22:34

На пивном рынке России впервые с 1996 года сменился лидер

Коммерсантъ01:58
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Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске

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Самый богатый человек мира купил поместье в Беверли-Хиллз за $165 млн

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Военнослужащим по призыву будут установлены оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц.
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Родные четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании Чите, отказались взять их к себе из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.
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Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.
РБК 04:52
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Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году

Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.
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Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
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Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip

Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.
Astera вчера в 05:13
Шоу-бизнес

У Тимура Батрутдинова объявилась внебрачная дочь

В интернете появилась новость, что у знаменитого российского холостяка Тимура Батрутдинова есть внебрачная дочка.
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Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
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Общество

В Госдуме поддержали право мужчин на материнский капитал

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил предложение выплачивать материнский капитал за первого ребенка мужчинам-усыновителям, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:21
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
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Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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В Калининграде отказываются убирать камеру из кабинета гинеколога

Жительница Калининграда обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру с требованием убрать видеокамеру из кабинета УЗИ городской женской консультации.
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В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
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Происшествия

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»

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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
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Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом

По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».
Известия 04:32
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Политика

Алексей Гордеев избран на пост вице-спикера Госдумы

Госдума приняла постановление об избрании на пост вице-спикера депутата от «Единой России» Алексея Гордеева, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
REGNUM 04:33
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Армия и оружие

ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия

ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Аргументы и Факты вчера в 01:48
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В Microsoft разработан эмулятор Windows 10X

Компания Microsoft представила эмулятор Windows 10X. Это упрощенная версия популярной операционной системы.
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