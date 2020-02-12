Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbНа российском пивном рынке впервые за 24 года сменился лидер

В России впервые за 24 лет сменился лидер по производству пива. На смену входящей в Carlsberg Group «Балтике» пришел производитель торговой марки «Клинское». По итогам минувшего года 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, заняв долю в 28 процентов рынка.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Ведомости12 февраля в 13:05

Подробнее о событии

Анатолий Костырев о борьбе за интересы пивоваров

Коммерсантъ13 февраля в 18:12

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБК12 февраля в 22:34

На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс13 февраля в 03:30

«Балтика» впервые за 24 года уступила лидерство на российском пивном рынке

News.ru13 февраля в 02:24

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru13 февраля в 00:19

Кому поможет конфликт пивоваров

Ведомости13 февраля в 16:11

На российском пивном рынке сменился лидер

Lenta.ru12 февраля в 20:30
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Биатлон

Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ

ProstoProSport 11:29
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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Автоспорт

Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull

По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.
Motorsport.com Россия 02:33
Происшествия

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

РБК 13:27
Политика

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.
Газета.Ru 13:13
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия 08:40
Политика

Зеленский заявил о вере в желание России вернуть территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вере в желание России вернуть территории Украины, сообщает «РБК».
Мой Брянск 12:33
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru вчера в 15:07
Происшествия

СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде

Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
Известия 13:38
Авто

Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
ToDay News Ufa 13 февраля в 22:55
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Музыка

Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
IvanovoNews 12 февраля в 22:20
Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политическая Экспертиза 07:42
Происшествия

Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
REGNUM вчера в 09:20
Общество

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия 13:02
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 09:13
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Политика

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
РИА Новости 11:35
Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
РБК 07:02
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости 13 февраля в 22:16
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Политика

Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
РЕН ТВ 12:16
Спорт

Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом

Российская газета 11:03
Происшествия

В Москве мужчина избил полицейского в отделе

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
РБК 09:39
Шоу-бизнес

Джигурда выложил фото поцелуя с Волочковой в День всех влюбленных

Балерина Анастасия Волочкова провела 14 февраля с артистом и шоуменом Никитой Джигурдой.
Московский Комсомолец 08:55
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