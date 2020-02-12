По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.

с чего всё началось

В России впервые за 24 лет сменился лидер по производству пива. На смену входящей в Carlsberg Group «Балтике» пришел производитель торговой марки «Клинское». По итогам минувшего года 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, заняв долю в 28 процентов рынка.

На российском пивном рынке впервые за 24 года сменился лидер

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