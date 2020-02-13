По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.

с чего всё началось

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на работников двух фирм, которые привели данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Политика Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.

Политика Кадыров оценил слова Путина о семье и браке Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Происшествия Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю возбудило два уголовных дела в отношении главы города Георгиевска Максима Клетина.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли 8 человек В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.

Происшествия Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

Происшествия У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9 Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.

Политика Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17 Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.