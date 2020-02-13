Экономика
Газета.RuВ России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на работников двух фирм, которые привели данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.
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с чего всё началось
По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.Ведомостивчера в 13:05
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
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Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Общество
За год российским водителям выписали 142 миллиона штрафов
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Общество
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10 мая 2007 г. указом президента России полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.
Наука
Акулы-людоеды обосновались в районе пляжей
Исследователи из некоммерческой организации Ocearch, которая занимается изучением океана и его обитателей, заметили у берегов пляжей в американских штатах Северная и Южная Каролина загадочное скопление акул-людоедов.
Происшествия
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Политика
Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»
Президент России Владимир Путин поручал проверить дело террористического сообщества "Сеть", напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Мишустин поручил проработать оптимизацию министерств и ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям органов власти проанализировать численность своих штатов и оптимизировать их.
Авто
В России кроссовер Geely Coolray будет дороже, чем в Беларуси
Новый китайский кроссовер Geely Coolray, первые экземпляры которого уже прибыли к российским дилерам, представили в Белоруссии.
Происшествия
Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену
Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
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Армия и оружие
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Появилось видео конфликта между военными США и местными жителями на востоке Сирии. Видеозапись опубликовало агентство Rudaw.
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Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.
Здоровье
Прокуратура проверит информацию о вызове врача ребёнку с 327-го раза
Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребёнку в Златоусте с 327-го раза, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
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Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться с Киркоровым
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
Здоровье
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За последние 10 лет заболеваемость раком в Алтайском крае выросла на 29%.
Кино
Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO
Козловский попросил зрителей не торопиться с выводами о его фильме, так как он совершенно не является русским ответом на сериал «Чернобыль» от HBO.
Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Армия и оружие
Россия предложила Турции определить отношения с США
Россия предложила Турции выяснить отношения с Америкой.