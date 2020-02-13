Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на работников двух фирм, которые привели данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
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На российском рынке пива сменился лидер

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В России впервые за 24 года сменился лидер пивного рынка

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На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

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AB InBev Efes стал лидером пивного рынка России

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На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

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На пивном рынке России впервые с 1996 года сменился лидер

Коммерсантъ01:58
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Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
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Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
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В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
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News.ru 01:55
Общество

Смертин счел неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

Публикация футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram фотографии с парикмахером азиатской внешности и подписью "коронавирус" является неэтичной, заявил РИА Новости офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.
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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

РИА Новости 01:52
Общество

За год российским водителям выписали 142 миллиона штрафов

В 2019 г. в России водителям было выписано 142,1 млн штрафов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
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Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

10 мая 2007 г. указом президента России полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.
Ведомости 00:56
Наука

Акулы-людоеды обосновались в районе пляжей

Исследователи из некоммерческой организации Ocearch, которая занимается изучением океана и его обитателей, заметили у берегов пляжей в американских штатах Северная и Южная Каролина загадочное скопление акул-людоедов.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

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Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»

Президент России Владимир Путин поручал проверить дело террористического сообщества "Сеть", напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 04:58
Политика

Мишустин поручил проработать оптимизацию министерств и ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям органов власти проанализировать численность своих штатов и оптимизировать их.
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Авто

В России кроссовер Geely Coolray будет дороже, чем в Беларуси

Новый китайский кроссовер Geely Coolray, первые экземпляры которого уже прибыли к российским дилерам, представили в Белоруссии.
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Происшествия

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

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Армия и оружие

Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии

Появилось видео конфликта между военными США и местными жителями на востоке Сирии. Видеозапись опубликовало агентство Rudaw.
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Общество

Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.
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Прокуратура проверит информацию о вызове врача ребёнку с 327-го раза

Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребёнку в Златоусте с 327-го раза, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

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Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться с Киркоровым

Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
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В Алтайском крае выросла заболеваемость раком

За последние 10 лет заболеваемость раком в Алтайском крае выросла на 29%.
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Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

Козловский попросил зрителей не торопиться с выводами о его фильме, так как он совершенно не является русским ответом на сериал «Чернобыль» от HBO.
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Армия и оружие

В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

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РИА Новости 04:45
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Армия и оружие

Россия предложила Турции определить отношения с США

Россия предложила Турции выяснить отношения с Америкой.
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