Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на работников двух фирм, которые привели данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Ведомостивчера в 13:05

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На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс03:30

На пивном рынке России впервые с 1996 года сменился лидер

Коммерсантъ01:58

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Ведомостивчера в 13:05

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБКвчера в 22:34

На российском пивном рынке сменился лидер

Lenta.ruвчера в 19:05

На пивном рынке России произошла смена лидера

Красная веснавчера в 14:41

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru00:19
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Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

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Телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровым питанием в США.
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Вести.Ru 10:23
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Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

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Газета.Ru вчера в 13:54
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
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Общество

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

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Происшествия

На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд на Аллу Ильину, сбежавшую из клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, где она находилась на карантине после возвращения из Китая, передает телеканал "Россия 24".
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Политика

Визит Зеленского в Оман не был официальным — депутат Рады

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным.
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Политика

В Пентагоне назвали договор СНВ-3 полезным, но не паритетным

REGNUM 10:50
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Общество

Госдума упрощает процедуру банкротства для малоимущих должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру банкротства для малоимущих должников, передает корреспондент «Росбалта».
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Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Космос

NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров

Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
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Футбол

Футболист «Динамо» Филипп пропустит матч с «Кайратом»

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РИА Новости 08:32
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
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Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Шоу-бизнес

Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
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Спорт

Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников.
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Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

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Экономика

Украинская власть: Наши предприятия могут скупить с целью уничтожения

Чиновник допустил, что некоторые предприятия на Украине могут быть куплены «конкурентами» с целью дальнейшего уничтожения.
REGNUM 08:42
Общество

Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
RT на русском 09:25
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
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Происшествия

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек

По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость. В результате ДТП погибли восемь человек.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
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Общество

В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева

Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
РИА Новости 10:22
Футбол

Федун поддержал реформу Кубка России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Чемпионат 07:50
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