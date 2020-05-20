с чего всё началось

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 308705. Только за минувшие сутки было выявлено 8764 новых заболевших, сообщили в федеральном оперативном штабе. На первом месте по количеству заболевших Москва.

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

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