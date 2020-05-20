Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 308705. Только за минувшие сутки было выявлено 8764 новых заболевших, сообщили в федеральном оперативном штабе. На первом месте по количеству заболевших Москва.
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с чего всё началось
В частности, обсуждалась проблема: во многих регионах медики, работающие с больными COVID-19, либо не получили обещанные выплаты вообще, либо получили их в усеченном размере
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Нижний Новгород on-line03:35

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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тыс

ТАСС05:12

Число выздоровевших от COVID в РФ превысило число выявленных случаев

РЕН ТВ03:56

Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID-19 на 19 мая

RT на русскомвчера в 15:17

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

РИА Новости03:39

В России впервые больше выздоровевших, чем заболевших COVID-19

URA.Ru03:39

Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся

Нижний Новгород on-line03:35

Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших

Коммерсантъ03:52
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
149
Общество

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,1K
Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
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Общество

Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»

Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:51
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Политика

Комитет Совфеда поддержал закон о дистанционном голосовании

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству поддержал принятый Госдумой закон о дистанционном голосовании, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 07:15
17
Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
4
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
828
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
1,5K
Политика

Зеленский назвал Украину бедной страной

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «серьезной, но бедной».
Lenta.ru 05:59
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
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Политика

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 05:42
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Здоровье

В Москве ежедневно госпитализируют около тысячи тяжелобольных с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России дает основания для спокойного оптимизма, - считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Эхо Москвы 06:02
Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
13
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
98
Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
4K
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
345
Общество

В России описали новые правила для туристов после пандемии

Туристам предстоит адаптироваться к новым правилам и ограничениям после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
Политика

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
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Энергетика

Поставки бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились

В апреле железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились.
Центр энергетической экспертизы 18 мая в 13:44
65
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
1,1K
Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
150
Здоровье

В некоторых городах Ростовской области могут ввести отдельный карантин

В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 17 новых моделей до 2026 года

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
32
Хоккей

Определились соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея определила состав групп на чемпионат мира 2021 года.
Российская газета 03:58
Общество

Яна Рудковская озвучила свой годовой доход от Instagram

Известный российский музыкальный продюсер Яна Рудковская получает порядка одного миллиона долларов в год от рекламы в своем аккаунте в Instagram.
Слово и Дело 03:08
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
486
Наука

Учёные рассказали, когда социальная дистанция бесполезна

News.ru вчера в 11:58
16
Общество

Кипр заявил о готовности принимать туристов с 15 июня

Курортная индустрия Кипра готовится к открытию нового туристического сезона и будет готова к приему путешественников уже с 15 июня.
Московская перспектива 04:25
11
Общество

В Липецкой области выявили 79 новых случаев коронавируса за сутки

Как сообщили 20 мая в областном оперштабе за сутки у 79 человек подтвердился коронавирус.
Kursk.com 03:18
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