Коронавирус
ТВ ЦентрЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 308705. Только за минувшие сутки было выявлено 8764 новых заболевших, сообщили в федеральном оперативном штабе. На первом месте по количеству заболевших Москва.
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с чего всё началось
В частности, обсуждалась проблема: во многих регионах медики, работающие с больными COVID-19, либо не получили обещанные выплаты вообще, либо получили их в усеченном размере.Нижний Новгород on-line03:35
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Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID-19 на 19 мая
RT на русскомвчера в 15:17
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Нижний Новгород on-line03:35
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Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Общество
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:51
Политика
Комитет Совфеда поддержал закон о дистанционном голосовании
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству поддержал принятый Госдумой закон о дистанционном голосовании, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Политика
Зеленский назвал Украину бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «серьезной, но бедной».
Lenta.ru 05:59
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Политика
Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 05:42
Здоровье
В Москве ежедневно госпитализируют около тысячи тяжелобольных с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России дает основания для спокойного оптимизма, - считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Эхо Москвы 06:02
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
В России описали новые правила для туристов после пандемии
Туристам предстоит адаптироваться к новым правилам и ограничениям после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Энергетика
Поставки бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились
В апреле железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились.
Центр энергетической экспертизы 18 мая в 13:44
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Здоровье
В некоторых городах Ростовской области могут ввести отдельный карантин
В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 17 новых моделей до 2026 года
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Хоккей
Определились соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
Международная федерация хоккея определила состав групп на чемпионат мира 2021 года.
Российская газета 03:58
Общество
Яна Рудковская озвучила свой годовой доход от Instagram
Известный российский музыкальный продюсер Яна Рудковская получает порядка одного миллиона долларов в год от рекламы в своем аккаунте в Instagram.
Слово и Дело 03:08
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Наука
Учёные рассказали, когда социальная дистанция бесполезна
News.ru вчера в 11:58
Общество
Кипр заявил о готовности принимать туристов с 15 июня
Курортная индустрия Кипра готовится к открытию нового туристического сезона и будет готова к приему путешественников уже с 15 июня.
Московская перспектива 04:25
Общество
В Липецкой области выявили 79 новых случаев коронавируса за сутки
Как сообщили 20 мая в областном оперштабе за сутки у 79 человек подтвердился коронавирус.
Kursk.com 03:18