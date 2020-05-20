Коронавирус
РИА НовостиВ России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
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В России впервые выписали больше пациентов с коронавирусом, чем выявили
Будущее России. Национальные проекты03:43
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Армия и оружие
В ЛНР полицию перевели на усиленный режим работы
В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что полиция ЛНР была переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями.
RT на русском 09:49
Происшествия
В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток
Водитель внедорожника в Великом Новгороде переехал семью уток, переходящих дорогу.
Газета.Ru 05:13
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против газовой директивы
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG насчёт распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Общество
В США объявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях
В США успешно протестировали на людях вакцину против нового коронавируса.
Православие и Мир 05:52
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Политика
Госдума рассмотрит поправки кабмина о поддержке граждан и бизнеса
Госдума на пленарном заседании 21 мая в первом и во втором чтениях обсудит ряд правительственных законопроектов о поддержке граждан и предприятий в период пандемии.
Российская газета 09:27
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
Происшествия
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
Футбол
«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ
Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 02:47
Футбол
«Тоттенхэм» может наказать Орье за стрижку
Во вторник футболист опубликовал в Instagram свою фотографию с новой стрижкой и парикмахером.
Евро-футбол.ру 09:52
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 05:53
Общество
«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений
После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Культура
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
iReactor 06:20
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
На Кубани выявили 93 новых случая коронавируса за сутки
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил утром во вторник, 19 мая о 93 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
Kursk.com вчера в 04:58
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Кино
Создатели «Мстителей: Финал» показали альтернативные титры
Sibnet Новости 18 мая в 08:05
Шоу-бизнес
Елена Степаненко опубликовала архивный снимок в леопардовых лосинах
На архивном кадре Степаненко позирует фотографу в желтом свитере и леопардовых лосинах.
MedikForum.ru 09:48
Технологии
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков.
Интерфакс вчера в 12:48
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела
Московский Комсомолец 08:28
Футбол
«Реал» рассматривает Мане как альтернативу Мбаппе
Изначально приоритетным вариантом для «сливочных» был трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, но сложности с покупкой 21-летнего француза заставили их переключить внимание на Мане.
Чемпионат 08:06
Спорт
Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «В 70–80-е годы коронавирус прошел бы незамеченным»
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал грядущее возобновление РПЛ, а также оценил опасность коронавируса для людей.
Sport24.ru 09:39