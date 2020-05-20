Коронавирус
РИА НовостиВ России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
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В России впервые выписали больше пациентов с коронавирусом, чем выявили
Будущее России. Национальные проекты03:43
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
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«Каждый врач понимает это по-своему»: что такое плато и правда ли, что мы на него вышли
Сегодня впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России число выздоровевших за сутки превысило число инфицированных.
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На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
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Пропавшего 4-летнего мальчика нашли.
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РИА Новости 06:30
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Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества
Сегодня, 20 мая 2020 года, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов рассказал о нескольких новых схемах мошенничества в Интернете.
Саминвестор 04:14
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Политика
В Японии расследуют возможную утечку данных о ракетных разработках
Министерство обороны Японии проводит расследование возможной утечки данных о ракетных разработках после хакерской атаки на Mitsubishi Electric (производитель электроники).
Коммерсантъ 01:30
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Происшествия
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Политика
Прогноз по сбору зерновых в России остаётся высоким — Путин
Москва, 20 мая 2020, 14:33 — REGNUM Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышал 100 млн тонн, и в 2020 году этот показатель также покажет хороший уровень.
REGNUM 07:33
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Актер Павел Прилучный накопил долги за квартиру, которая находится на Речном вокзале.
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МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
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Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг
Газета.Ru 06:19
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а также его окружение «ожидает еще много приключений и расследований».
Коммерсантъ 04:57
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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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В Китае 108 млн человек попали под новый карантин
Городовой вчера в 06:57