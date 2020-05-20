Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тыс

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Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве впервые в два раза превзошло количество новых случаев заражения

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Сегодня, 20 мая 2020 года, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов рассказал о нескольких новых схемах мошенничества в Интернете.
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В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
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Политика

В Японии расследуют возможную утечку данных о ракетных разработках

Министерство обороны Японии проводит расследование возможной утечки данных о ракетных разработках после хакерской атаки на Mitsubishi Electric (производитель электроники).
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Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

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