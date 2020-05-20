Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
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В России количество вылечившихся от коронавирусной инфекции впервые превысило количество заболевших

Эхо Москвы09:01

В России впервые больше выздоровевших, чем заболевших COVID-19

URA.Ru03:39

В России число выздоровевших от COVID за сутки превысило число заболевших

РБК04:45

Число выздоровевших от COVID в РФ превысило число выявленных случаев

РЕН ТВ03:56

Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших

Коммерсантъ03:52

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

РИА Новости03:39

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тыс

ТАСС05:12
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Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

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В Euro NCAP изменили правила краш-тестов автомобилей

AutoNews 09:02
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Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Здоровье

Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов

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Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

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Ведомости 08:21
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Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
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Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Политика

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ 18 мая в 10:06
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Политика

Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу

Министерство обороны Чехии не может передать России демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу.
Ридус вчера в 17:09
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
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Общество

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Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост.
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Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом

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REGNUM 06:38
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Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
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Нет оснований утверждать, что в Китае идет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией, ситуация в стране находится под контролем, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
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Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

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Общество

Украина продлила карантин до 22 июня

Украинское правительство продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 22 июня.
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Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

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«Ливерпуль» хотел переманить Сане из «Манчестер Сити»

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк в Twitter прокомментировал появившуюся информацию об интересе «Ливерпуля» к вингеру «Манчестер Сити» Лерою Сане.
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Политика

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Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек.
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Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

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Право на денежную поддержку имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — 10573 рублей.
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