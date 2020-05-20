Коронавирус
РИА НовостиВ России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
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Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Происшествия
В Ростовской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Ростов-на-Дону, 20 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 04:00
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
РБК 03:42
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Политика
Компромат на Порошенко назвали «российской провокацией»
В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) назвали «российской провокацией» аудиозапись разговора предположительно пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которую обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
Lenta.ru 02:22
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
Зеленский назвал неизбежным диалог с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным неизбежен.
iReactor 04:10
Происшествия
В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску
Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
Шоу-бизнес
В возрасте 30 лет умер актёр из фильма «Сумерки»
Умер американский актёр Грегори Тайри Бойс.
News.ru вчера в 05:46
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
На PS4 цены следующие: Трилогия Mafia — 3999 рублей Ремейк Mafia — пока не стартовали, но предположительно 2999 рублей Ремастер Mafia II — 1999 рублей Полное издание Mafia III — 1999 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:40
Происшествия
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки.
NewsVO 04:24
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Политика
В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского
Украинский президент подводит итоги первого года своего правления. Сегодня, 20 мая, в 10:30 началась пресс-конференция Владимира Зеленского.
Новостной фронт 04:36
Футбол
Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань
Казань, 20 мая 2020, 11:21 — REGNUM В казанский «Рубин» вернулись шесть иностранных футболистов. Об этом 20 мая сообщается на сайте клуба.
REGNUM 04:21
Авто
Представлен доработанный BMW X7 от Alpina
Немецкое ателье Alpina представила свою новую и самую мощную модель, которая при этом является первой для американского рынка.
За рулем Кубань вчера в 11:40
Экономика
Путин поручил списать налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий.
Выкса.рф 18 мая в 08:22
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Кино
Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»
15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».
КиноПоиск 04:01
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru 01:33
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53