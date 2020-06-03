с чего всё началось

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

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