Общество
КоммерсантъМЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Происшествия
Роспотребнадзор обязал задержанного во время одиночного пикета в Москве Дениса Мищенко изолироваться в отделе полиции
Роспотребнадзор обязал задержанного во время одиночного пикета в Москве Дениса Мищенко изолироваться в отделе полиции из-за подозрения на коронавирус.
Эхо Москвы 14:30
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске
Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
Игры
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Армия и оружие
В ЛНР отменили режим повышенной боевой готовности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник пообещал президенту Украины Зеленскому «отодвинуть линию соприкосновения», если украинские каратели не прекратят обстрелы гражданской инфраструктуры республики.
REGNUM 11:10
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Футбол
Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой
Bookmaker-ratings.ru 01 июня в 07:10
Общество
В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Происшествия
По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским
Генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, находившимся рядом с сотрудником полиции Дереком Шовином, который задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщила сенатор от штата Эми Клобушар.
Взгляд.ру 14:44
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
Происшествия
Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией
Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
Финансы
Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
Культура
Интервью с Ильей Хржановским
В онлайн-кинотеатре ivi появились 4 части проекта «Дау» Ильи Хржановского: «Нора мама», «Три дня», «Теория струн», «Никита Таня».
Snob.ru вчера в 09:30
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Наука
Ученые выяснили, что ел динозавр сотню миллионов лет назад
Канадские ученые из университета Саскачевана установили, чем питался последний раз в своей жизни нодозавр, живший 110 миллионов лет назад.
МонаВиста 13:45
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru вчера в 07:00
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Политика
Пентагон выступил против подавления протестов военными
Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года.
News.ru 10:59
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Политика
Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19