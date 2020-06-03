Общество

КоммерсантъКоммерсантъМЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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с чего всё началось
В октябре 2020 года в России впервые будет проведена в централизованном порядке комплексная проверка готовности систем оповещения населения, сообщает
 пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).
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