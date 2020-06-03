с чего всё началось

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Происшествия В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса Сообщение об утечке топлива от диспетчера поступило в адрес управления ГОиЧС администрации Норильска 29 мая в 12:55, спустя две минуты эту информацию подтвердили на ТЭЦ. 1

Экономика Россия ослабит валютный контроль Россия откажется от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и на год перестанет штрафовать за невозврат валютной выручки. 6

Политика Лукашенко отправил правительство в отставку Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. 544

Экономика Ивановская область попросила Путина поддержать текстильную отрасль Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 15:31 — REGNUM Ряд предложение по поддержке текстильной промышленности представлены Ивановской областью на совещании у президента РФ Владимира Путина 3 июня, сообщает ИА REGNUM. 4

Происшествия В Петербурге женщина умерла после пластической операции Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Гаджеты Представлен корпус Fractal Design Define 7 Compact Новый корпус Fractal Design Define 7 Compact берет за основу самые сильные черты современного дизайна 7-й серии и помещает их в удобную компактную форму. 1

Общество Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 50

Политика Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит. 446

Общество Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 1,1K

Общество Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об окончании критического момента в ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Общество Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян. 69

Общество Овечкин высказался о массовых беспорядках в США Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием. 26

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2K

Общество Ежедневно в Петербурге госпитализируют по 750 человек В Северной столице каждый день госпитализируют около 750 человек, примерно столько же или чуть больше выписывают. 3

Общество В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7. 732

Происшествия Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. 77

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 302

Общество У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий. 57