Общество
КоммерсантъМЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
РБК вчера в 15:04
Происшествия
В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса
Сообщение об утечке топлива от диспетчера поступило в адрес управления ГОиЧС администрации Норильска 29 мая в 12:55, спустя две минуты эту информацию подтвердили на ТЭЦ.
Коммерсантъ 11:08
Экономика
Россия ослабит валютный контроль
Россия откажется от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и на год перестанет штрафовать за невозврат валютной выручки.
Sibnet Новости 04:04
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Общество
Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации.
Газета.Ru 07:46
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Экономика
Ивановская область попросила Путина поддержать текстильную отрасль
Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 15:31 — REGNUM Ряд предложение по поддержке текстильной промышленности представлены Ивановской областью на совещании у президента РФ Владимира Путина 3 июня, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 08:31
Происшествия
В Петербурге женщина умерла после пластической операции
Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Московский Комсомолец 13:10
Происшествия
Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео
Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
Автоспорт
Формула 1 отказалась от квалификационных гонок
Motorsport.com Россия вчера в 06:55
Гаджеты
Представлен корпус Fractal Design Define 7 Compact
Новый корпус Fractal Design Define 7 Compact берет за основу самые сильные черты современного дизайна 7-й серии и помещает их в удобную компактную форму.
Megaobzor.com 09:38
Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
Общество
Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об окончании критического момента в ситуации с пандемией коронавируса в стране.
Lenta.ru 13:24
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Общество
Овечкин высказался о массовых беспорядках в США
Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием.
Piter.tv вчера в 04:09
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Общество
Ежедневно в Петербурге госпитализируют по 750 человек
В Северной столице каждый день госпитализируют около 750 человек, примерно столько же или чуть больше выписывают.
Росбалт 12:17
Общество
В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport вчера в 10:00
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания
Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
Общество
Глава Подмосковья объяснил сохранение ограничений «зыбкостью» ситуации
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Московская область занимает второе место в стране по уровню распространения инфекции.
РБК 12:12