Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.

с чего всё началось

Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб. О каком именно материале издания идет речь, не уточняется.

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

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