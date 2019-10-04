Происшествия
Lenta.ruВ России впервые оштрафовали за курение на балконе
В России выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой МЧС России. Штраф оформлен в Ставропольском крае.
Читать в источнике
Оценить157
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
Происшествия
Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
Кино
Сэмюэл Л. Джексон раскритиковал заявление Мартина Скорсезе
Здоровье
После онкологов о намерении уволиться заявили медсестры центра Блохина
Смотрите такжеВ онкоцентре имени Блохина работает комиссия Минздрава В сентябре детские онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина коллективно выступили против решений нового руководства и написали заявления об увольнении.
Авто
Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет
Политика
Акцию «Суд над Путиным» провели в Киеве у посольства России
Своеобразно отметили 67-летие Владимира Путина украинцы. В Киеве у посольства России провели перфоманс «Суд над Путиным».
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы
Ранее женщина, которая представилась сотрудницей клиники, в которой находится на лечении Анастасия, обращалась в СМИ с предложениями фото и видеозаписей с Заворотнюк.
Общество
В Екатеринбурге открыли обновлённую набережную
В Екатеринбурге 7 октября торжественно открыли обновлённый участок набережной.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Экономика
Qiwi борется с запретом на анонимное пополнение электронных кошельков
Все-таки разрешить физлицам анонимное пополнение электронных кошельков наличными, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5 тысяч рублей.
Происшествия
Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
По данным источника, силовики проверяют возможную причастность ретейлера к незаконному возмещению НДС.
Здоровье
В Саратовской области уволили еще одного главврача
Сегодня главный врач Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациенты которой добирались на гемодиализ в автомобиле с овощами и коробками, Шамиль Хусаинов также был освобожден от должности.
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Футбол
Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Происшествия
В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь
В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Фигурное катание
Трусова назвала нечестными судей на Japan Open
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Общество
Крупнейшее в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ к маю 2021 года
Ранее сообщалось, что в скором времени на территории ВДНХ в Москве должно открыться новое колесо обозрения "Солнце Москвы", которое станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире - наряду с аналогичными сооружениями в Лас-Вегасе (" High Roller", 167 м), Сингапуре (" Singapore Flyer", 165 м) и Лондоне (" London Eye", 135 м).