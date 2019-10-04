В России выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой МЧС России. Штраф оформлен в Ставропольском крае.

В России впервые оштрафовали за курение на балконе

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