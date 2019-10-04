Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ России впервые оштрафовали за курение на балконе

В России выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой МЧС России. Штраф оформлен в Ставропольском крае.
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Соседка оштрафованного за курение на балконе мужчины объяснила, почему она его «выдала»

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Первый в стране: Ставрополец заплатит крупную сумму за курение на балконе

Царьград06:05

В России впервые оштрафовали за курение на балконе

Lenta.ru05:29

Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе

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Первого россиянина оштрафовали за курение на балконе

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В Россия появился первый оштрафованный за курение на балконе

Московский Комсомолец04:49

На Ставрополье выписали один из первых в России штрафов за пожар из-за курения на балконе

ТАСС04:31
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Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

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Доклад датского премьера вызвал истерический смех в парламенте

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Происшествия

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Происшествия

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На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
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В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Спорт

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