Общество
ТАССВ России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
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В России впервые получил срок владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров
Московский Комсомолецвчера в 16:59
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Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Происшествия
Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки
Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Происшествия
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы.
Фигурное катание
Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила свое выступление, предваряющее встречу клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургского СКА и московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата.
Происшествия
SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Общество
Бакалавр по биохимии выиграла конкурс «Мисс Америка»
Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии Камилль Шрайер из штата Виргиния, сообщает телеканал CNN.
Происшествия
В парке Победы нашли труп 17-летней девушки
В саратовском парке Победы 19 декабря было найдено тело 17-летней девушки. Об этом ИА «Регион 64» сообщил собственный источник.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
Авто
Новый кроссовер Peugeot 2008 появится в РФ весной 2020 года
По сообщениям аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Группы PSA, новый Peugeot 2008 построен на модульной платформе CMP и имеет следующие габаритные размеры: длина 4 300 мм, колесная база – 2 600 мм, а объем багажника 434 литра.
Общество
Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ
Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Гаджеты
Раскрыт дизайн следующего флагмана Huawei
Технологии
Пользователи научились обходить верификацию в соцсетях
Верификацию пользователей по номеру телефона можно легко обойти, считают эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Коммерсантом».
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Наука
Рисунок охоты оборотней признали древнейшим произведением искусства
Исследователи полагают, что на рисунке изображены мифические существа – оборотни, охотящиеся на животных.
Экономика
Депутат предложил ужесточить требования к пивоварам
Депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются производством нелегальной пивоваренной продукции.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Экономика
«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»
В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.