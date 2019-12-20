Общество

ИзвестияИзвестияВ России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, участвовавшей в процессе, опубликованном на ее сайте 20 декабря.
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Владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров впервые получил срок в России

Газета.Ruвчера в 20:43

Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

РБКвчера в 23:04

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

ТАССвчера в 22:04

В России вынесли первый в судебной практике приговор по делу о сети пиратских онлайн-кинотеатров

Эхо Москвы02:00

В России впервые получил срок владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров

Московский Комсомолецвчера в 16:59

Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров

Ведомостивчера в 16:05

В подпольном онлайн-кинотеатре прокрутили приговор

Коммерсантъвчера в 16:01
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Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
РБК вчера в 17:19
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Хедлайнером возрожденного фестиваля «Рок над Волгой» станут Papa Roach

Американская рок-группа Papa Roach, российские исполнители "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой", который пройдет в Самаре 27 июня 2020 года после семилетнего перерыва, сообщает пресс-служба компании NCA.
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Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

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Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
ProstoProSport вчера в 09:24
Общество

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Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском вчера в 05:03
Финансы

Доллар и евро слегка снизились к рублю

Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть.
Интерфакс вчера в 02:42
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 03:57
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.
ТВ Центр вчера в 06:27
Происшествия

На трассе «Новосибирск-Кемерово» жуткое ДТП: загорелся бензовоз

На трассе «Новосибирск-Кемерово» произошла серьёзная автомобильная авария. Столкнулись бензовоз и мазутовоз.
Вести Новосибирск 03:45
Общество

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:48
Интернет

В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Клопс 01:06
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Авто

Рассекречены сроки старта реализации минивэна Volkswagen Viloran

Volkswagen, организовавший дебютный показ нового вместительного и комфортабельного минивэна Viloran на мотор-шоу в Гуанчжоу месяц назад, озвучил время появления модели на глобальном рынке.
Pnzdrive вчера в 06:30
Происшествия

Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.
Взгляд.ру 03:42
Гаджеты

Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль

Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
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Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Происшествия

В Приволжске брат и сестра провалились под лед на реке Шача

РБК 03:24
Происшествия

В Челябинске пропал 12-летний мальчик

В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
РБК 02:19
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
URA.Ru вчера в 03:13
Происшествия

Неизвестный попытался изнасиловать ребенка на улице в Омске

От испуга ребенок громко закричал и спугнул нападавшего: он скрылся, убежав в сторону 3-й Ленинградской улицы.
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Общество

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Коммерсантъ вчера в 21:56
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport вчера в 09:42
Происшествия

Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
ТАСС 01:27
Общество

На Украине ввели в оборот новую монету и купюру

Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.
REGNUM 03:38
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