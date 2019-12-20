Общество
ИзвестияВ России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, участвовавшей в процессе, опубликованном на ее сайте 20 декабря.
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В России впервые получил срок владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров
Московский Комсомолецвчера в 16:59
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Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
Музыка
Хедлайнером возрожденного фестиваля «Рок над Волгой» станут Papa Roach
Американская рок-группа Papa Roach, российские исполнители "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой", который пройдет в Самаре 27 июня 2020 года после семилетнего перерыва, сообщает пресс-служба компании NCA.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Биатлон
Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Финансы
Доллар и евро слегка снизились к рублю
Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.
Происшествия
На трассе «Новосибирск-Кемерово» жуткое ДТП: загорелся бензовоз
На трассе «Новосибирск-Кемерово» произошла серьёзная автомобильная авария. Столкнулись бензовоз и мазутовоз.
Общество
Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей
Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Интернет
В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook
Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Авто
Рассекречены сроки старта реализации минивэна Volkswagen Viloran
Volkswagen, организовавший дебютный показ нового вместительного и комфортабельного минивэна Viloran на мотор-шоу в Гуанчжоу месяц назад, озвучил время появления модели на глобальном рынке.
Происшествия
Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Происшествия
В Челябинске пропал 12-летний мальчик
В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Экономика
Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента
Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
Происшествия
Неизвестный попытался изнасиловать ребенка на улице в Омске
От испуга ребенок громко закричал и спугнул нападавшего: он скрылся, убежав в сторону 3-й Ленинградской улицы.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Общество
На Украине ввели в оборот новую монету и купюру
Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.