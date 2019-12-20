Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, участвовавшей в процессе, опубликованном на ее сайте 20 декабря.

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