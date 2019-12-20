Общество
Lenta.ruВ России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров
Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB. Специалисты Group-IB Anti-Piracy в 2018 году обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
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В России впервые получил срок владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров
Московский Комсомолецвчера в 16:59
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Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США
Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Космос
Ученые приблизились к разгадке тайны рождения планет
Давно ушли в прошлое времена, когда ученые спорили, существуют ли планетные системы, помимо нашей Солнечной.
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Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
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В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
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Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
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Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
Общество
Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
Происшествия
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк погрязла в долгах за коммуналку
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не одобряет откровенные фото в интернете
Недавно экс-ведущая «ДОМ-2» Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram пост на тему того, что откровенные фотографии на страницах девушек «за сороковник» есть не что иное как попытка обратить на себя внимание.
Происшествия
Полицейские избили военного из-за фамилии на Сахалине
Житель города Анива обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Узнав его фамилию, стражи порядка принялись избивать мужчину.
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Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Армия и оружие
В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
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Кроссовер Geely Icon добрался до дилеров
Компания Geely представила новый кроссовер Icon с уникальным дизайном в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.
Экономика
В режиме умеренного предновогоднего ралли
Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Шоу-бизнес
Людмилу Максакову госпитализировали в Москве
Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
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