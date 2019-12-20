Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB. Специалисты Group-IB Anti-Piracy в 2018 году обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Политика Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.

Происшествия Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.

Шоу-бизнес Ксения Собчак не одобряет откровенные фото в интернете Недавно экс-ведущая «ДОМ-2» Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram пост на тему того, что откровенные фотографии на страницах девушек «за сороковник» есть не что иное как попытка обратить на себя внимание.

Происшествия Полицейские избили военного из-за фамилии на Сахалине Житель города Анива обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Узнав его фамилию, стражи порядка принялись избивать мужчину.

Общество В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Авто Кроссовер Geely Icon добрался до дилеров Компания Geely представила новый кроссовер Icon с уникальным дизайном в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

Экономика В режиме умеренного предновогоднего ралли Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.

Шоу-бизнес Людмилу Максакову госпитализировали в Москве Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.