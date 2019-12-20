Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB. Специалисты Group-IB Anti-Piracy в 2018 году обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
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