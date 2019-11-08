Армия и оружие
РИА НовостиВКС получат первый серийный Су-57 до конца года
Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил журналистам заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
Читать в источнике
Оценить36
Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства.
— Алексей Криворучко, российский экономистТК Звезда 07:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» словом года
«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.
РБК 13:16
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Фанаты ЦСКА в большом количестве приехали в Будапешт, где объединились с несколькими дружественными им группировками болельщиков из соседних стран - болгарского ЦСКА, сербского "Партизана" и польского "Видзева".
Газета.Ru 03:00
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Шоу-бизнес
Экс-солистка SEREBRO Титова обвинила Серябкину в хамстве и грубости
Экс-солистка SEREBRO Ирина Титова в эфире YouTube-шоу «Антителек» рассказала о конфликте в коллективе.
Территория новостей 12:10
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
РБК 06 ноября в 02:31
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Происшествия
В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет
Российская газета 09:13
Общество
Взносы на капремонт в Петербурге вырастут в 2 раза
Жилищный комитет опубликовал проект постановления о минимальном взносе на капремонт в 2020 году.
АБН 11:20
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Политика
Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
РИА Новости 12:35
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Происшествия
Ростовские пожарные приехали к сироте, звонившему в МЧС от одиночества
Мальчик по имени Максим, потерявший родителей, живет в московском интернате, в Ростове-на-Дону он гостил у бабушки.
Российская газета 06:47
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Общество
Против оппозиционеров подали новый иск из-за летних акций протеста
Ранее иски против оппозиционеров подали, в том числе, московский метрополитен, Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения".
Эхо Москвы 13:30
Политика
КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению
В Китае заявили, что страна не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями.
Комсомольская правда 08:04
Шоу-бизнес
Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность
Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
WomanHit.ru 10:53
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Происшествия
Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
Известия 09:12