Армия и оружие
FerraВ России впервые показали новый серийный истребитель Су-57
Экземпляр на снимке ещё не собран до конца, но по нему уже получить представление об истребителе. В целом, до 2028 года ВКС России получат 76 новейших истребителей. Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
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Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства.
— Алексей Криворучко, российский экономистТК Звезда 07:38
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