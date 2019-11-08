Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства.

Экземпляр на снимке ещё не собран до конца, но по нему уже получить представление об истребителе. В целом, до 2028 года ВКС России получат 76 новейших истребителей. Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.

Общество Умер друг тигра Амура — козёл Тимур В Приморье умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром.

Авто Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети Как сообщает ToDay News Ufa, Lada Vesta получила связку бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E и двигателя Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Появились бескаркасные щётки стеклоочистителя, глянцевые боковые зеркала с электроприводом складывания, оригинальные двухцветные литые диски Lada XV Line и антенна в виде «акульего плавника».

Политика Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.

Космос Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Армия и оружие Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.