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Экземпляр на снимке ещё не собран до конца, но по нему уже получить представление об истребителе. В целом, до 2028 года ВКС России получат 76 новейших истребителей. Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.

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