Кино

КлопсКлопсВ России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
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