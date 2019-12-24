Кино
КлопсВ России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.РБКвчера в 12:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия
Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Общество
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 1,1 тысячи автомобилей в России
«Мерседес-Бенц Рус» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 1 118 моделей Mercedes-Benz GLE, проданных с 2018 года по настоящее время, а также 96 Mercedes-Benz S-Classe, реализованных в 2019 году, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
Космос
Ученые: Примерно 100 звезд в небе загадочно исчезли
Армия и оружие
Путин: доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%
Армия и оружие
Военный эксперт сравнил политику Турции в Ливии с танком
Федеральное агентство новостей побеседовало с военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона», директором Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорем Коротченко.
Футбол
«Краснодар» может продать Игнатьева
Гаджеты
Список приложений для Android с новой заразой
19 декабря 2019 года исследователи кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence впервые выявили Soraka в сотне приложений для Android.
Происшествия
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода
В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Происшествия
Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией
По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).
Происшествия
Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Экономика
Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.