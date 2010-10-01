В России впервые с 1 мая выявлено менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Суточный прирост новых случаев коронавируса составил 8 926.

В России впервые с 1 мая выявили менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

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