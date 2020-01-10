Экономика
ИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.Коммерсантъвчера в 17:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Здоровье
Новый вид вируса привел к вспышке пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой специалистов-вирусологов.
Общество
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
Общество
Шесть привычек, которые «убивают» иммунитет
Следующая привычка, которая «убивает» иммунитет, это курение.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Кино
Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором
Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
FT предупредила россиян о британских санкциях
Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Общество
Новая порода собак появилась в России
Карельскую лайку на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации официально признали отдельной породой собак, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.
Технологии
Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений
Ряд международных общественных организаций написали открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой пересмотреть политику по предустановленным на устройства приложениям.
Авто
В России подняли цены на новые автомобили
Модельный ряд Mercedes-Benz стал дороже на 3,5%, а BMW переписала цены на свои автомобили на 1,5-4,0%. Увеличились ценники и на модели «АвтоВАЗа».
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Армия и оружие
США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией
Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.
Общество
Суд обязал снести постройки для мусорного полигона на станции Шиес
Mossovetinfo.ru – Арбитражный суд Архангельской области постановил снести капитальные строения, возведенные на железнодорожной станции Шиес в ходе строительства объекта для захоронения твердых коммунальных бытовых отходов – экотехнопарка «Шиес», сообщает портал «Бизнес-класс».
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Если ГСС не возместит эту сумму, перевозчик намерен обратиться в суд.
Здоровье
В Омске выявлен заболевший гонконгским гриппом
В одном случае человек заболел гриппом A/H3N2 (так называемый гонконгский грипп), в другом случае - гриппом В.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Автоспорт
«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
Общество