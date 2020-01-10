Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.

с чего всё началось

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

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