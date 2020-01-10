Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

РБК05:31

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

РИА Новости03:51

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфакс03:38

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

ТАСС03:48

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Газета.Ru02:50

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru01:19

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36
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Армия и оружие

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Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
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ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
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Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
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Армия и оружие

Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД

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Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

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С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
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Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

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